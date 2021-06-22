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POLİTİKA

MSB duyurdu: İnlerine girmeye devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: İnlerine girmeye devam ediyoruz
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İnlerine girmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
OYNAT 00:45
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.' ifadeleri kullanıldı.

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