MSB duyurdu: İnlerine girmeye devam ediyoruz

Devlet Bahçeli: HDP Türk demokrasisine biçilmiş kefen doğrultulmuş silahtır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. HDP'nin kapatılmasını demokrasiye aykırı gören Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.



Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu demokrasilerde parti kapatmak yanlış diyor. Kuşkusuz halt ediyor. HDP'yi savunuyor. Bölücülüğün avukatlığına, utanmadan, soyunuyor. O dediği, meşruiyet ve hukuk sınırları içinde faaliyet gösteren partiler için geçerlidir. HDP bunun dışındadır. Ve zaten parti marti de değildir.



Adalet ve vicdan terazisi bu rezalete onay veremez. HDP, pek çok vahim özelliğinin yanında, Türk demokrasisine biçilmiş kefen, doğrultulmuş silah, tuzaklanmış patlayıcı, döşenmiş mayındır. HDP kapatılmalıdır. Bu örgütün bölücü yöneticileri hakkında hukuk ve adalet tesirini mutlaka, süratle göstermelidir.