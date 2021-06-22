MSB duyurdu: İnlerine girmeye devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İnlerine girmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
İnlerine girmeye devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tLhPyX3REE
İnlerine girmeye devam ediyoruz!