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MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 12 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi" denildi.

12:15 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 12:28 - 2/08/2024 Cuma
DHA
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor...


Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan duyuru,
"Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli"
sözleriyle başladı.


SİHA ile etkisiz hale getirildiler


Devamında ise 12 teröristin etkisiz hale getirildiği şu sözlerle duyuruldu;


Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.




MİT'ten tarihi takas operasyonu: ABD ve Rusya rehinelerini Ankara'da takas etti

MİT, Ankara'da 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.


#MSB
#Suriye
#Irak
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