MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 12 terörist etkisiz

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Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor...
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan duyuru,
"Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli"
sözleriyle başladı.
SİHA ile etkisiz hale getirildiler
SİHA ile etkisiz hale getirildiler
Devamında ise 12 teröristin etkisiz hale getirildiği şu sözlerle duyuruldu;
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
#MSB
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#Irak
1 saat önce