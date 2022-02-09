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ANKARA

MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
MSB duyurdu: Kuzey Irakta 5 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."
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