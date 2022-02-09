MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."

Ara, Bul, Yok Et!



Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.#MSB pic.twitter.com/WIukaOYORj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2022