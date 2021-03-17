MSB duyurdu: Listeye üç çizik daha

Mehmetçik, terörle mücadeleyi tüm hızıyla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/UJn5bv2KSe — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 17, 2021

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