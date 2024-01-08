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MSB duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin başarılı bir operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonun, bölgedeki güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayan açıklama, teröristlere karşı yürütülen operasyonların devam edeceğini belirtti.

14:06 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:10 - 8/01/2024 Pazartesi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.






#MSB
#Terörist
#operasyon
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