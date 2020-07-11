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POLİTİKA

MSB duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya darbe indirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamada, Pençe- Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Haftanin bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haftanin bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe- Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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