MSB duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe- Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/PO5vGoWgUG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2020

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