MSB duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe- Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/PO5vGoWgUG
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.