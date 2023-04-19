MSB duyurdu: PKK'ya Gara'da bir darbe daha

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek."
Girilemez denilen mağaraya girildi
Dün yapılan nefes kesici operasyonla Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin kale olarak gördüğü, girilemez diye nitelendirdiği Çemçö adı verilen mağaraya girdi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirilirken, 12 terörist etkisiz hale getirildi.