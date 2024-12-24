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MSB duyurdu: İki bölgede 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: İki bölgede 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

10:5624/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


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#MSB
#PKK
#terör operasyonu

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