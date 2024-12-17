Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

"SA-16 Igla hava savunma füzesi, 2 AT-4 tanksavar silahı füzesi, Konkurs tanksavar füzesi, RPG-7 roketatar, tüfek tipi bombaatar, Dragunov keskin nişancı tüfeği, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca, 3 el bombası, çok sayıda 7,62 mühimmat ve Doçka mühimmatı, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, Konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası, PTZ kamera, 2 RPG-7 roketatar dürbünü, 3 silah üstü gündüz görüş dürbünü, 2 el dürbünü, 2 rüzgar ölçer, 3 lazer mesafe ölçer, 2 lazer işaretleyici, 8 telsiz, pusula, GoPro kamera, fotoğraf makinesi ve tripodu, 3 muhtelif alıcı, hilti, dizüstü bilgisayar ve televizyon."