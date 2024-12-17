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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

15:2717/12/2024, Salı
AA
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Mehmetçiğin ele geçirdiği silahlar.
Mehmetçiğin ele geçirdiği silahlar.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağarada teröristlere ait silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölgedeki arama ve tarama faaliyeti sırasında, teröristler tarafından barınma ve sığınma amacıyla kullanılan mağara tespit edildi.

Mağarada ele geçirilerek, kullanılamaz hale getirilen silah, mühimmat ve diğer malzemeler şunlar:

"SA-16 Igla hava savunma füzesi, 2 AT-4 tanksavar silahı füzesi, Konkurs tanksavar füzesi, RPG-7 roketatar, tüfek tipi bombaatar, Dragunov keskin nişancı tüfeği, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca, 3 el bombası, çok sayıda 7,62 mühimmat ve Doçka mühimmatı, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, Konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası, PTZ kamera, 2 RPG-7 roketatar dürbünü, 3 silah üstü gündüz görüş dürbünü, 2 el dürbünü, 2 rüzgar ölçer, 3 lazer mesafe ölçer, 2 lazer işaretleyici, 8 telsiz, pusula, GoPro kamera, fotoğraf makinesi ve tripodu, 3 muhtelif alıcı, hilti, dizüstü bilgisayar ve televizyon."

#Milli Savunma Bakanlığı
#Pençe-Kilit
#Konkurs tanksavar füzesi

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