PKK suikastçısı kadın terörist ikna edildi

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin suikastçıları arasında bulunan kadın terörist.
Terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik Irak ve Suriye sınırlarında operasyonlar devam ederken, güvenlik güçleri Türkiye içerisinde tespit edilen teröristleri teslim olmaları için ikna ediyor. Son olarak Şanlıurfa'da örgütün suikastçıları arasında bulunan kadın terörist örgütten kaçarak adalete teslim oldu.
Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan ve örgütün suikastçıları arasında bulunan kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
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