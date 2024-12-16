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PKK panikte Murat Karayılan’ı korku sardı: Suriye'de varlığımız yok

PKK panikte Murat Karayılan’ı korku sardı: Suriye'de varlığımız yok

22:4316/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, örgütün Suriye'de bulunmadığını ileri sürdü.
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, örgütün Suriye'de bulunmadığını ileri sürdü.

Suriyeli Devrimci Güçler'in PKK/YPG'ye yönelik operasyona hazırlığı sürerken örgütü korku kapladı. Örgütün bölgeden temizleneceğini anlayan PKK elebaşı Murat Karayılan, Suriye'de PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgelerle hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını iddia etti. PKK kanalına konuşan ve Suriye'de YPG'nin işgal ettiği bölgeyi "Rojova" olarak nitelendiren teröristbaşı Karayılan, "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur." dedi.

Suriye'de
Beşşar Esed
rejimi,
Suriyeli Devrimci Güçler
'in başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile sona erdi.

61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ise devrimci güçler, terör örgütü PKK/YPG'yi bölgeden temizlemek için harekete geçti.

Suriye Geçiçi Hükümeti operayon sinyali verirken, gerçekleşen devrim sonrası bölücü terör örgütü PKK'yı korku saldı.

"Rojava'da herhangi bir varlığımız yok"

PKK kanalına konuşan teröristbaşı Murat Karayılan, Suriye'de terör örgütü
PKK/YPG
tarafından işgal edilen bölgelerle hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını ileri sürdü.
Suriye'de YPG'nin işgal ettiği bölgeyi "Rojova" olarak nitelendiren teröristbaşı Karayılan, "
PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur.
" dedi.


#Suriye
#Terör Örgütü
#PKK
#YPG
#Suriyeli Devrimci Güçler

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