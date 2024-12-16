PKK panikte Murat Karayılan’ı korku sardı: Suriye'de varlığımız yok

Suriye'de YPG'nin işgal ettiği bölgeyi "Rojova" olarak nitelendiren teröristbaşı Karayılan, "

PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur.