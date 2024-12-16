Culani'den PKK/YPG'ye geçit yok: Suriye'de tek bayrak olacak

Şam'ın geçiş hükümeti Suriye'nin tek bir bayrak altında toplanmasını istiyor. Edinilen bilgilere göre Suriye'deki devrimin lideri Ahmed Hüseyin eş-Şara (Ebu Muhammed El Culani) geçiş hükümetinin yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, Suriye'nin geleceğine yönelik önemli başlıkları gündeme getirdi. Eş-Şara ve hükümet yetkililerinin son zamanlarda kamuoyunda konuşulan PKK/YPG/PYD’ye özerklik iddialarını yalanladıkları ve parçalı değil, 'tek Suriye' konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.





HER KESİMDEN TEMSİLCİLİ HÜKÜMET

Geçiş hükümetinin Suriye'yi mart ayında geçici hükümet kurulana kadar yönetmesi bekleniyor. Mart ayından sonra kurulacak geçici hükümette de her kesimden bir temsilcinin bulunacağı belirtiliyor. Eş-Şara ile hükümet yetkililerinin yaptığı görüşmelerde bu konunun da gündeme geldiği öğrenildi. Devrim sonrası ortaya atılan 'özerklik' ve 'çok parçalı Suriye' iddialarını da net bir dille yalanladığı belirtildi. Hükümetin PKK/PYD'ye özerklik verilemeyeceğini, tek bayrak altında toplanarak bu iddiaların çürütüleceği vurgulandı.





TÜRKİYE ÖNEMLİ AKTÖR

Bu süreçte, hem geçici hükümetin kurulması için siyasi çalışmalar yürütülecekken diğer taraftan da ülkenin kalkınması için çalışmalar hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Hükümet yetkilileri ve eş-Şara arasında yapılan görüşmelerde mültecilerin geri dönüşünün güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde olması için güvenliğin yanı sıra alt ve üst yapı çalışmaları da yapılacak. Bu kapsamda, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Suriye'nin inşası ve ihyası için önemli bir aktör olarak görüldüğü vurgulanırken, tecrübelerinden de faydalanılması gerektiğine vurgu yapıldığı öğrenildi.





MİNNET BORCUMUZ VAR

Suriye geçiş hükümetinin Türkiye'ye teşekkür ettiği ve minnet borcu olduğu da bu toplantılarda sık sık gündeme getirildiği belirtildi. Eş-Şara'nın 'Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileriyle yol yürüyeceğiz" dediği öğrenildi.



