Emevi Camii'nde özgür cuma

61 yıllık Baas rejiminin yıkılması ve diktatör Beşşar Esed’in ülkeden kaçmasının ardından kılınan ilk cuma namazı, Suriye'de adeta bayram günü gibi kutlandı. Başkent Şam’ın sembolü olan Emevi Camii’ne akın eden halk, özgür kılınan ilk cuma namazına tekbirler ve devrim sloganlarıyla eşlik etti. Suriye devrim bayrağı taşıyan insanlar cami içini ve avlusunu doldururken camide yer yer Türk bayraklarının açıldığı da görüldü. Emevi Camii’nden taşan kalabalık cami yakınlarındaki ünlü Emevi Meydanı’na giderek kutlamalara katıldı. İlk özgür cuma kutlamaları, Şam’ın yanı sıra, İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Humus’ta da meydanları dolduran kalabalıklar tarafından yapıldı.





HUTBEYİ YENİ BAŞBAKAN OKUDU

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii’nde ilk cuma namazı, geçiş hükümetini kurmakla görevlendirilen yeni Başbakan Muhammed el-Beşir tarafından kıldırıldı. Hutbede, Suriye halkını kazandığı zaferden dolayı tebrik eden El-Beşir, “Esed rejimi döneminde esir olan bu cami, artık bütün halkımız için özgürlüğün mekanı” dedi. Suriye halkına intikamcı davranmaktan uzak durma çağrısı yapan El-Beşir, “Bugünden sonra özgür Suriye’de ana sloganımız merhamet olmalıdır” diye konuştu. Hutbede, Peygamber Efendimiz'in Şam ile ilgili hadislerini de okuyan El-Beşir, Suriye halkının Şam’ın manevi önemine uygun olarak barışı koruması çağrısını yineledi. El-Beşir ayrıca, “Yeni Suriye’nin hiç kimseyi ötelemeden hep beraber kurulacağını” sözlerine ekledi.





SİLAHLARIN UCUNA GÜL TAKTILAR

Sabah saatlerinden itibaren bölgedeki güvenliği sağlamak için Emevi Camii ve Emevi Meydanı’na sevk edilen çok sayıda güvenlik görevlisi, camiye gelen halkı ellerinde tuttukları ve silahlarının ucuna taktıkları güllerle karşıladı. Camiye gelen kalabalığı yönlendiren güvenlik görevlileri, sık sık halkla birlikte sevinç gösterileri yaptı.





CULANİ’DEN HAVAYA ATEŞ AÇMAMA TALİMATI

Suriye’deki devrim lideri Ebu Muhammed el-Culani, Cuma namazı ve kutlamalar ön cesi yayınladığı video kaydıyla silahlı muhaliflere seslendi. Kayıtta, bugünün Suriye halkının on yıllar sonra yaşayacağıilk özgür cuma günü olduğunu vurgulayan Culani, Suriye halkını özgürlük günü dolayısıyla tebrik etti. Culani, silahlı muhaliflere de seslenerek siviller arasında havaya ateş açmamaları ve insanları korkutmamaları uyarısını yaptı.





MİT BAŞKANI EMEVİ CAMİİ'NDE

İbrahim Kalın Ebu Muhammed el-Culani'nin kullandığı araçla camiden ayrıldı.

Perşembe günü Şam'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı.Bu özel anlar cami cemaati tarafından kayıt altına alındı.







