Rejimi yıkıp çocukluğuna koştu: Culani ilk oraya gitti

Rejimin el koyduğu ve destekçilerine verdiği evin kapısını çalan Culani, evde yaşayanlara,

“Evi boşaltmanızda bir sakınca var mı?”

diye sordu. Eşyalarını toplamak için süre isteyen kişiler, Çarşamba günü evden ayrıldı. Culani büyüdüğü mahalleye kardeşi Maher ile geldi. Yıllardır onları görmeyen komşuları büyük şok yaşadı.