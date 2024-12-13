Rejimi yıkıp çocukluğuna koştu: Culani ilk oraya gitti

Culani, Kasiyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti.
Suriyeli devrimcilerin lideri Ahmed el-Şaraa’nın (Culani), Esed rejiminin devrilmesinden sonra ilk nereye gittiği ortaya çıktı…
Suriyeli devrimcilerin lideri Ahmed el-Şaraa, Esed rejiminin kalesi olan Şam’ın düşmesinin ardından çocukluğunun geçtiği eve gitti. Esed rejiminin tahakkümüne son veren kuvvetlerin komutanı olan Ebu Muhammed El-Culani, Şam’ı yıktıktan sadece birkaç sonra gittiği evindeki kiracılarla konuştu.
Kibarca rica etti, komşularıyla hasret giderdi
Kibarca rica etti, komşularıyla hasret giderdi
Rejimin el koyduğu ve destekçilerine verdiği evin kapısını çalan Culani, evde yaşayanlara,
“Evi boşaltmanızda bir sakınca var mı?”
diye sordu. Eşyalarını toplamak için süre isteyen kişiler, Çarşamba günü evden ayrıldı. Culani büyüdüğü mahalleye kardeşi Maher ile geldi. Yıllardır onları görmeyen komşuları büyük şok yaşadı.
Komşuları Eymen ve Culani yaklaşık yarım saat konuşarak eski günleri andılar.
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