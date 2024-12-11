Savaş suçlularının peşine düşecekler: Listeyi açıklayacağız

Cani Esed rejiminin işlediği suçlara ilişkin başta Sednaya hapishanesi olmak üzere korkunç tanıklıklar ve deliller ortaya çıkmaya devam ederken, 61 yıllık karanlık dönemde bu suçların sorumlularının hesap vermesine yönelik talepler de arıyor. Suriye'deki Heyet Tahrir eşŞam'ın (HTŞ) lideri Ahmed el-Sharaa (Ebu Muhammed el-Colani), ülkede savaş suçuna karışanların peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Suriye halkına işkence eden üst düzey faillerin isimlerini içeren ilk listeyi yakında duyuracaklarını" bildirdi.





HESAP VERMELERI SAĞLANACAK

HTŞ'nin başını çektiği operasyon odasından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Ahmed el-Sharaa, "Suriye halkına işkence eden güvenlik ve ordu yetkilileri ile suçluların ve katillerin adalet önünde hesap vermesini sağlamak için kararlıyız" ifadesini kullandı.





HAK ETTIKLERI CEZAYI ALACAKLAR

Sharaa, "Savaş suçlularının peşini bırakmayacağız. Kaçtıkları ülkelerde dahi bu suçluları takip ederek, hak ettikleri cezayı almalarını sağlayacağız. Suriye halkına işkence eden üst düzey faillerin isimlerini içeren ilk listeyi yakında duyuracağız" açıklamasında bulundu. Savaş suçluları hakkında bilgi sunanlara da ödül vereceklerini bildiren Colani, devrilen Baas rejimi askerlerine af çıkardıklarını da hatırlattı.





Sığınmacı Esed Moskova'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Rusya'ya sığınan katil Beşşar Esed ve ailesinin nerde olduğuna dair ilk bilgiler de geldi. Rus haber ajansı TASS ve Ria Novosti'nin Kremlin'den bir yetkiliye dayandırdığı haberlerinde Esed ve ailesinin başkent Moskova'da olduğunu belirttiler. Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in ise bir kısım rejim yetkilisiyle Irak'a kaçtığı iddia edildi. Moskova, 2015 yılından itibaren Esed rejiminin Suriye halkını hedef alan saldırılarına askeri, ekonomik ve siyasi destek sağladı. Rusya'nın Suriye'de Tartus ve Lazkiye'de askeri üsleri olduğu biliniyor.



