Kaçak Esed Rusya'da: Putin'e sığındı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söyledi. Peskov, başkent Moskova'da Suriye'deki son gelişmeleri gazetecilere değerlendirdi. Rusya'nın Esed ve ailesine sığınma sağlama kararına değinen Peskov, "Buna benzer kararlar Devlet Başkanının izni olmadan alınmıyor. Bu onun kararı" dedi. Putin'in Esed ile görüşmeyi planlamadığını belirten Peskov, Esed'in bulunduğu yere dair bilgi vermek istemedi.





ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti. Sabah 04.00 sularında Esed ve ailesini taşıyan uçağın başkent Şam’daki uluslararası havalimanından ayrıldığı, Humus semalarından radardan kaybolduğu açıklanmıştı. Rusya haber ajansı TASS ise Esed ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını ve kendisine sığınma sağlandığını duyurmuştu.





Üslerin akıbeti muhalefete bağlı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Rusya'ya ait Hımeymim ve Tartus askeri üslerinin durumuna ilişkin, "Bu önemli bir konu. Bunu konuşmak için biraz erken. Her halükarda bu, Suriye’de yönetimde olacak olanlarla istişare edilmesi gereken bir konu" şeklinde konuştu. Dün ise Rusya’nın, Fırat’ın doğusunda yer alan ve PKK uzantılarının kontrolündeki Ayn-el Arab ve Kamışlı’da bulunan askeri üslerini boşalttığına dair görseller sosyal medyada gündem olmuştu.



