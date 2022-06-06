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ANKARA

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 11 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 11 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi."

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