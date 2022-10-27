MSB duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/qNis2sOVPY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2022