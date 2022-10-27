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ANKARA

MSB duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde askerimizi şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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