MSB duyurdu: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/etw5NwGVoP
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!