MSB duyurdu: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/etw5NwGVoP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2022