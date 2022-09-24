Gündem MSB duyurdu Şehidimizin kanını yerde bırakmadık
ANKARA

MSB duyurdu: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
İncirlik Üssünde çalışıyormuş

İncirlik Üssü'nde çalışıyormuş

Adana'da yakalanan astsubay FETÖ'den tutuklandı
Motosikletliyi bıçaklayansaldırgan tutuklandı

Motosikletliyi bıçaklayan
saldırgan tutuklandı

Serbest kalması tepki toplamıştı: İfadesi de pes dedirtti.
Dehşete düşüren anlar kamerada

​Tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi.

​'Dünyanın en tehlikeli hayvanı' deyip uyardı

​ABD'den gizli 'Rusya' hamlesi

​Moskova'yı kızdıracak çıkış

​Kılıçdaroğlu racon kesti, tıpış tıpış sıraya girdiler.

Köşeye sıkışan terör örgütü Suriye'de köstebek avı başlattı.

Değeri herkesi şaşkına çevirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.