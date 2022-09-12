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ANKARA

MSB duyurdu: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde iki PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristleri güçlü şekilde cezalandırmak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz!"
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