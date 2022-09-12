MSB duyurdu: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık

Ümraniye'de İETT otobüsü duvara çarptı: 2 kişi yaralı

Ümraniye'de yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, T.M.'nin kullandığı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında büyük hasar oluştu. Kazada sürücü T.M. ile yolcu E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayı gören Mahalle sakini Semih Özkan ,'Yokuştan aşağıya inerken muhtemelen freni patladı. Yoksa buradan otobüsler dönüyor her zaman burada. Yavaşlayamadı, başkalarına zarar vermemek için direksiyon kırmadan duvara vurdu' dedi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.