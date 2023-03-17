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Gündem

MSB duyurdu: Sınırda 11 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının Suriye ve Yunanistan’dan Türkiye’ye, Türkiye’den de Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü PKK/PYD/YPG, 4’ü de FETÖ terör örgütü mensubu 11 kişiyi yakaladığını açıkladı.

11:58 . 17/03/2023 Cuma
DHA
Hudut Kartalları geçit vermiyor.

Hudut Kartalları geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırında 7’si terör örgütü üyesi 11 kişinin yakalandığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
”Hudut kartallarımız, Suriye ve Yunanistan’dan ülkemize, ülkemizden de Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/PYD/YPG, 4’ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi”
ifadelerine yer verildi.







#MSB
#Suriye
#Türkiye
#YPG
#PKK
1 saat önce
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MSB duyurdu: Sınırda 11 terörist yakalandı
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