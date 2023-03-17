MSB duyurdu: Sınırda 11 terörist yakalandı

”Hudut kartallarımız, Suriye ve Yunanistan’dan ülkemize, ülkemizden de Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/PYD/YPG, 4’ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi”