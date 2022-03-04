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POLİTİKA

MSB duyurdu: Sınırda 6 DEAŞ'lı yakalandı

MSB: Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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MSB duyurdu: Sınırda 6 DEAŞlı yakalandı
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MSB, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada:

''Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'' dedi.
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