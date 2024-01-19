Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist hava harekatıyla öldürüldü.
Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte terör örgütlerine ağır darbeler indirildi. Türkiye güvenliği adına terör örgütleriyle yapılan kararlı mücadele devam ediyor. Mehmetçik, terörle mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil'
'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil'
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"
ifadeleri kullanıldı.
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1 saat önce