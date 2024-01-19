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MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristin ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:30 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 14:04 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist hava harekatıyla öldürüldü.
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist hava harekatıyla öldürüldü.

Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte terör örgütlerine ağır darbeler indirildi. Türkiye güvenliği adına terör örgütleriyle yapılan kararlı mücadele devam ediyor. Mehmetçik, terörle mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil'

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"
ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı
Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı

Türkiye dün gece Pençe Kilit bölgesinden gelen acı haberle yıkıldı. Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçik zorlu hava şartlarında Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörü tasfiye ederken, ABD/İsrail'in silahlı aparatlarını yok ederken içimizdeki siyasi teröristler de Türkiye'ye kin ve nefret kusmaya devam ediyor. Peki hain saldırının ardında kimler var? İçimizdeki siyasi teröristler cezasız mı kalacak? Çeşitli provokasyonlar ve söylemlerle, iç karışıklığa sebep olacak paylaşımlarla halkı kışkırtmaya çalışan hainlerin bu girişimi resmen açık bir terör saldırısı niteliği taşırken, ABD’nin yüzlerce çocuğu kaçırıp saflarında kullanan örgüte mühimmat, para ve siyasi destek vermesi, Türkiye’de saldırı girişiminde bulunan teröristlerin cebinden İsrail parası çıkması hain saldırıların ardında kimlerin olduğunun en büyük kanıtı oldu.

#MSB
#PKK
#Suriye
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