Gündem MSB duyurdu Tahıl sevkiyatı tam gaz sürüyor
ANKARA

MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı tam gaz sürüyor

Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçtiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı tam gaz sürüyor
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Türkiye dış politikada attığı adımlarla birçok krizin çözümünde öncü rol oynamaya devam ediyor.Gıda krizinin çözümü için Rusya ve Ukrayna temsilcileri İstanbul'da Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. Milli Savunma Bakanlığı, taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçtiğini duyurdu.

Erdoğan tüm dünyanın beklediği haberi açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay sekteye uğraya Rusya tahıl sevkiyatının süreceğini açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Öncelikle Afrika'nın fakir ülkelerine bu koridoru işletecek, Cibuti, Sudan'ı ele almayı tavsiye etti, bunu da yapacağız."

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