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ANKARA

MSB duyurdu: Terör koridoruna izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Terör koridoruna izin vermeyeceğiz
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi."
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