MSB duyurdu: Terör koridoruna izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi."
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/aY5W65a0Mf
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!