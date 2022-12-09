Gündem MSB duyurdu Üç PKKlı terörist teslim oldu
ANKARA

MSB duyurdu: Üç PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 3 terör örgütü PKK mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
MSB duyurdu: Üç PKKlı terörist teslim oldu
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MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor.Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/C9qbUn8hrA

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