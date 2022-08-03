Gündem MSB duyurdu Üç terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Üç terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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Kızına atılan mesajları gören baba çılgına döndü: Genci cadde boyunca döverek polise götürdü
FOTOĞRAF 9
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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.
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Kızının cep telefonu ile mesajlaştığını gören baba, iddiaya göre karşıdaki kişinin 'Ne kadar uyuşturucu hap istediğini' sorması üzerine harekete geçti.
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Bunun üzerine kızının elindeki telefonu alarak cevap verdiği öğrenilen baba, “10 hap\" şeklinde yazarak adres verdi.
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Belirtilen saatte kızı ile birlikte adrese gelen baba, Bağcılar’dan gelen şüpheliyi beklemeye başladı.
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Bir süre sonra gelen şüpheli, iddiaya göre kızı öpmek isteyince baba saldırıya geçti.
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Kadına taciz olduğunu değerlendiren çevredekiler de baba ile birlikte şüpheli genci sokak ortasında dövdü.
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Baba, daha sonra şüpheliyi alarak polis merkezine götürdü. Şüphelinin darbedilme ve götürülme anları kameraya yansıdı.
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“TACİZ VE UYUŞTURUCUYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK\"<br><br>Mahallede sakini Ahmet Bingöl, \"Benim de kız çocuğum var. Taciz ve uyuşturucuya tahammülümüz yok. Kızın babası ile birlikte, polis kardeşlerimiz gelmeden dövdük\" dedi.
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Yaşananları evinden görünce aşağıya indiğini söyleyen Yıldız Erden ise, “Hepimizin çocuğu var. İyi etmiş, eline sağlık, hatta az bile yaptı. Hırsızlık yapanlar, tacizde bulunanlar, uyuşturucu satanlar birkaç saat gözaltında tutulduktan sonra bırakılıyor. Onlar da bunu biliyor, rahat davranıyor. Bunlara bizim ceza vermemiz gerek\" diye konuştu.
Kızına atılan mesajları gören baba çılgına döndü: Genci cadde boyunca döverek polise götürdü
Avcılar'da iddiaya göre kızına uyuşturucu satmak isteyen genci sokak ortasında yakalayan baba, darp ettikten sonra polise götürdü. Babanın şüpheliyi darbettiği ve polise götürdüğü anlar kameraya yansıdı.


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