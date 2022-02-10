MSB duyurdu: Yunanistan 229 ihlal gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı önemli açıklamalarda bulundu:

Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için görevlerini azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir.

Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelenin yanı sıra Mavi Vatanımızda ve semalarımızda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta, ayrıca dünyanın birçok coğrafyasında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir.

1 Ocak'tan itibaren 316 terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

1 Ocak’tan itibaren 18 operasyonda 316 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015’ten bu yana toplam 33 bin 560 terörist etkisiz hale getirildi."

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Yine 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerine 102 taciz ateşi açan 272 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınır güvenliğine değinilen açıklamada, bu yılın başından itibaren İran'dan yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2 bin 381 kişinin engellediği belirtildi.

Açıklamaya göre, FETÖ ile mücadele kapsamında 1 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında 113 personel ihraç edildi.

F35 görüşmelerinin devamı için ABD'den davet beklendiğinin altı çizildi.

Ukrayna-Rusya krizi

Açıklamada, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimle de ilgili, "Başından beri devletimiz diyalog ve barışçıl çözüm çağrısı yaptı" denildi.

"Dördüncü görüşme için Yunanistan Savunma Bakanı'nı Ankara'ya bekliyoruz"

Ege adalarının silahlandırılması konusunda şu ifadelere yer verildi:

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"Yunanistan 2022 yılında adalara yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir. Dördüncü görüşme için Yunanistan Savunma Bakanı'nı Ankara'ya bekliyoruz."

MSB, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Katar ile çalışmalarda sona gelindiğini önümüzdeki günlerde imza atılacağını açıkladı.

Yunanistan'ın göçmen politikasını da değerlendiren açıklamada AB'ye çağrı yapıldı:

"Yunansitan AB değerlerine aykırı hareket ediyor. Avrupa Birliği (AB) ne kadar daha bunu görmezden gelecek bilmiyoruz."