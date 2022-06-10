Gündem MSB EFES 2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İZMİR

MSB: EFES 2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES 2022 Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, "Dost ve müttefik 37 ülkenin katılımıyla toplam 10 binden fazla personelin görev yaptığı EFES 2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla tamamlandı" denildi.

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Haber Merkezi AA
MSB: EFES 2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
EFES 2022 Tatbikatı'nda 10 binden fazla personel görev yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), dün tamamlanan tatbikatla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Tatbikattan görüntülerin yer aldığı videolu paylaşımda, "Dost ve müttefik 37 ülkenin katılımıyla toplam 10 binden fazla personelin görev yaptığı EFES 2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla tamamlandı. Tatbikatta görev alan tüm personeli kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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