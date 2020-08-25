Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MSB görüntüleri paylaştı İtalya fırkateynleri ile Doğu Akdenizde geçiş eğitimi icra edildi
ANKARA

MSB görüntüleri paylaştı: İtalya fırkateynleri ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra edildi

MSB görüntüleri paylaştı: İtalya fırkateynleri ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

Haber Merkezi İHA
Eğitime katılan gemiler.
Eğitime katılan gemiler.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir"
ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'dan kriz çıkaracak adım: Navtex nedir, neden ilan edildi?
DÜNYA
Yunanistan'dan kriz çıkaracak adım: Navtex nedir, neden ilan edildi?

Atina'ya Girit mesajı: Donanmadan askeri eğitim
GÜNDEM
Atina'ya Girit mesajı: Donanmadan askeri eğitim
Abone Ol Google News
Dualar ile açıldı

Dualar ile açıldı

​Erdoğan ve Bahçeli, sevgi gösterileriyle karşılandı.
Maçlar seyircili oynanacak

Maçlar seyircili oynanacak

​TFF tarih verip açıkladı.
Kıl payı kurtuldular

Kıl payı kurtuldular

Otobüsten içeri 3 metrelik demir girdi.
Kimsenin <br>şüphesi olmasın

Kimsenin
şüphesi olmasın

Bakan Karaismailoğlu Giresun'daki felaketle ilgili TVNET'e konuştu.
Sağlık müdürü<br> isyan etti

Sağlık müdürü
isyan etti

Bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı.
Kızılelma mesajı

Kızılelma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı.
Fotoğraf tutkunlarının meskeni

Fotoğraf tutkunlarının meskeni

​Erciyes eteklerinde kartpostallık görüntüler.
Ortak devriye sırasında patlama

Ortak devriye sırasında patlama

​"Bölge derhal ateş altına alındı, operasyon devam ediyor."

​"Bana 9 kez ateş etti, ben güçlü, inatçı bir Türk'üm..."
Allah ABD'deki acile düşürmesin

Allah ABD'deki acile düşürmesin

Didem Uzel Sarı, Amerika'daki sağlık sistemine isyan etti.
Nasıl bulduysak<br>çıkartmasını da biliriz

Nasıl bulduysak
çıkartmasını da biliriz

Bakan Dönmez'den doğal gaz keşfine ilişkin açıklama.
Sürpriz<br>tazminat kararı

Sürpriz
tazminat kararı

​15 yılı dolduran başka bir iş yerinde çalışabilir.

Formula 1, uzun bir aranın ardından İstanbul'a geri döndü.
ABD yine karıştı!

ABD yine karıştı!

Jacob Blake protestoları şiddetlendi.

Alev alev yanıyor, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MHK'de yeni dönem

MHK'de yeni dönem

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.
Otobüste<br>akılalmaz olay

Otobüste
akılalmaz olay

​Kadına tokat attı, yolcular film izler gibi izledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.