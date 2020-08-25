MSB görüntüleri paylaştı: İtalya fırkateynleri ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir"

ifadeleri kullanıldı.

TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir. pic.twitter.com/FugT2sdDJv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020

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