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ANKARA

MSB: Hedefler tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, farklı üslerden havalanan F-16’ların Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatlarla gerçekleştirdiği atış eğitimine dair video paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
MSB: Hedefler tam isabetle vuruldu
Foto/Arşiv

Mehmetçik yaptığı atışlarla göz doldurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın farklı üslerinden havalanan F-16 uçakları ile Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatla atış eğitimi gerçekleştirildi. Hedefler tam isabetle vuruldu” ifadelerine yer verildi.

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı
OYNAT 00:21
Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı
Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 21 şüphelinin 254 kişiyi mağdur edip 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Mersin'de 250 polisle şafak operasyonu: 14 adres eş zamanlı basıldı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, cebir yoluyla yağma suçunu işlediği iddia edilen organize suç örgütü ile silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 14 zanlının yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.
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Mersin'de 250 polisle şafak operasyonu: 14 adres eş zamanlı basıldı
Mersin'de, yağma ve silah kaçakçılığı suçlarına karıştığı öne sürülen 14 zanlının yakalanması için 250 polisle şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polisleri, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
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