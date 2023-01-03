MSB: Hedefler tam isabetle vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyelerde işten çıkarılan işçiler yasal düzenlemeyle görevlerine dönecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ATO Congresium'da 'Sözleşmeliye Kadro Şöleni' programına katıldı. Belediyelerde işten çıkarılan işçilerle ilgili önemli bir gelişmenin müjdesini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemiz son 20 yılda ayağına vurulan diğer prangalarla birlikle ideolojik sendikacılıktan kurtulmuştur. Büyükşehir Belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü gördük, memurlarımızı gördük mü gördük. İşte şimdi onların hepsi yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecekler. ' diye konuştu

