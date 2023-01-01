MSB: Hudut birliklerimiz tarafından bin 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Edirne hudut hattında, yapılan arama-tarama faaliyetlerinde bin 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi'' ifadelerine yer verildi.
17:36 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Hudut birlikleri tarafından yakalanan uyuşturucu madde
Ayrıntılar geliyor...
#Ankara
#MSB
#Hudut Birlikleri
1 gün önce
MSB: Hudut birliklerimiz tarafından bin 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
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