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Gündem MSB Hudut hatlarında 3,5 ayda 103 terörist yakalandı
ANKARA

MSB: Hudut hatlarında 3,5 ayda 103 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, ülke güvenliğini sağlanmak ve korumak amacıyla hudut hatlarında etkili ve özverili çalışmalar devam ediyor. Bakanlıkça bu çalışmalarda son zamanlarda gerçekleştirilen bazı operasyonlar ve faaliyetler hakkında bilgi verildi. 1 Ocak-18 Nisan 2021 tarihleri arasında 24 bin 56 yasa dışı hudut geçişine müdahale eden Mehmetçik'in, 48'i PKK/YPG'li, toplam 103 teröristi yakalayıp, kolluk kuvvetlerine teslim ettiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
MSB: Hudut hatlarında 3,5 ayda 103 terörist yakalandı
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, güvenliği için yürütülen operasyonlar ve faaliyetler hakkında verilen bilgilere göre, 16 Nisan tarihinde Suriye sınırında 485, İran sınırında 9, Ermenistan sınırında 9 ve Yunanistan sınırında 114 şahıs yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Ayrıca, 1 Ocak-18 Nisan tarihleri arasında 24 bin 56 yasa dışı hudut geçişine müdahale edilirken, bu müdahaleler sonucu 49 bin 403 düzensiz göçmen yakalandı, 113 bin 768 düzensiz göçmenin de yasa dışı geçişi engellendi.

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103 TERÖRİST YAKALANDI

Hudutlarda yakalanan 103 terörist de yine Mehmetçik tarafından kolluk kuvvetlerine teslim edilirken, yakalanan teröristlerden 48’i PKK/YPG’li, 32’si FETÖ’cü, 14’ü DEAŞ’lı ve 9’u HTŞ’li olarak kayıtlara geçti.

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TERÖRE DUVAR ÖRÜLÜYOR

Hudutlara örülen güvenlik duvarlarıyla ilgili olarak, Suriye sınırına 892 kilometrelik duvar örüldü. Projenin yüzde 98’i tamamlanarak geriye sadece 18,9 kilometrelik bölüm kaldı.

İran sınırına da 147,4 kilometre duvar örülürken, geriye kalan 96 kilometrelik bölümün tamamlama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, Irak sınır hattında da yine aynı şekilde 35 kilometrelik duvar örülecek.

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