MSB 'İnlerini başlarına yıkıyoruz' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/TsEmIkJonn
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.