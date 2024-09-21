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MSB: Irak'ın kuzeyinde iki günde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde iki günde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
12:2121/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi. Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi."
denildi.

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.



#MSB
#PKK
#Terörist

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