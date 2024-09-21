MSB: Irak'ın kuzeyinde iki günde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi. Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi."
denildi.
Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.
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