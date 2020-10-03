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POLİTİKA

MSB: Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Barbaros fırkateyni ile ABD'ye ait USS Roosevelt destroyerinin 1 Ekim'de Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
TCG Barbaros fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS Roosevelt destroyeri, 1 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra etti.
TCG Barbaros fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS Roosevelt destroyeri, 1 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Barbaros fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS Roosevelt destroyeri, 1 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra etti" denildi.

MSB: Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi.

MSB: Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi.

MSB: Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi.

MSB: Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi.

Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor: Kanuni sondaj Karadeniz'e açılmak için hazırlıklarını yaptı
FOTOĞRAF 13
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Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni'nin, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılmasına az bir zaman kaldı.
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2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı.
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15 Mart 2020'de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıkladı.
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Önceki gün de sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak açıklama yapan Bakan Dönmez, Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni paylaşımında bulundu.
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Dış gövdesi kırmızı- beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan gemi, 10 Ekim Cumartesi günü Taşucu'da bulunan NATO Limanı'ndan demir alarak İstanbul'a geçecek.
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Burada da Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi için hazırlanacak.
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Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor: Kanuni sondaj Karadeniz'e açılmak için hazırlıklarını yaptı
Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin, Taşucu'ndan demir alıp, Karadeniz'e açılması için sayılı günler kaldı.

Bakan Dönmez: Kanuni, Fatih'le birlikte 2021'de Karadeniz'de sondaj yapacak
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Bakan Dönmez: Kanuni, Fatih'le birlikte 2021'de Karadeniz'de sondaj yapacak
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