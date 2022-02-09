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BALIKESİR

MSB: Kazdağları'nda mahsur kalanlar için askeri helikopter devrede

MSB; Kazdağları’ndaki kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personeli ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Kazdağlarında mahsur kalanlar için askeri helikopter devrede
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MSB; kar yağışı nedeniyle Kazdağları’nda mahsur kalanlar için helikopter görevlendirdiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Kazdağları’ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi.

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