MSB: Kazdağları'nda mahsur kalanlar için askeri helikopter devrede

MSB; kar yağışı nedeniyle Kazdağları’nda mahsur kalanlar için helikopter görevlendirdiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Kazdağları’ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi.
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