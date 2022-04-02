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ANKARA

MSB paylaştı: Muharip uçakların eğitim görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
MSB paylaştı: Muharip uçakların eğitim görüntüleri
MSB paylaştı: Muharip uçakların eğitim görüntüleri

MSB tarafından yapılan paylaşımda, muharip uçaklarının uçuş öncesi kontrol görüntüleri ve eğitim uçuşu yer aldı. Gökyüzündeki eğitim uçuşunun yer aldığı videoda şu not yer aldı:
“Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan muharip uçaklarımız eğitim görevi icra etti.”
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Muharip uçakların eğitim görüntüleri

Muharip uçakların eğitim görüntüleri

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