MSB paylaştı: Muharip uçakların eğitim görüntüleri

Dünya

Bakan Akar: Mariupol'deki tahliyelere gemi desteği verebiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebileceklerini, bu kapsamda Rusya ve Ukrayna makamlarıyla koordinelerin sürdüğünü söyledi.