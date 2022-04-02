MSB paylaştı: Muharip uçakların eğitim görüntüleri

MSB tarafından yapılan paylaşımda, muharip uçaklarının uçuş öncesi kontrol görüntüleri ve eğitim uçuşu yer aldı. Gökyüzündeki eğitim uçuşunun yer aldığı videoda şu not yer aldı:
“Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan muharip uçaklarımız eğitim görevi icra etti.”
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan muharip uçaklarımız eğitim görevi icra etti.#MSB pic.twitter.com/UxixeBBP60
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan muharip uçaklarımız eğitim görevi icra etti.#MSB pic.twitter.com/UxixeBBP60— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2022