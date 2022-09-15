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ANKARA

MSB paylaştı: Türkiye yorum yağmuruna tuttu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından Azerbaycan’a rap müzikli klip ile destek verdi. MSB'nin klibi yorum yağmuruna tutuldu.

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Haber Merkezi İHA
MSB paylaştı: Türkiye yorum yağmuruna tuttu
MSB paylaştı: Türkiye yorum yağmuruna tuttu

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gerginliğin ardından MSB’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan rap müzikli klip, platform kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.


MSB tarafından yapılan paylaşımda “Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milletiz! Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu özel günde, Ermenistan’ın saldırgan ve provokatif eylemlerine güçlü şekilde karşı duran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz” ifadelerine yer verildi.
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