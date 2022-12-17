MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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