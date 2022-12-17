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ANKARA

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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