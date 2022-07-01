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ANKARA

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB​: Pençe-Kilit Operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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