MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/vnQwpCR3EK
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.