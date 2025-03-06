MSB 'sürecin uzamasına müsaade etmeyeceğiz' diyerek duyurdu: PKK koşulsuz olarak silah bırakmalı

MSB Kaynakları; Terör örgütü elebaşının silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısına ilişkin "Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir." ifadelerini kullandı.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

(Terör örgütü elebaşının silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısına ilişkin) Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir.





MSB Kaynakları: (Terör örgütü elebaşının silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısına ilişkin) Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır.





MSB Kaynakları: (CHP Genel Başkanı Özel'in kuvvet komutanları hakkındaki açıklamalarına ilişkin) Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır.

"Son bir hafta içerisinde 26 terörist etkisiz hale getirildi.





1 Ocak'tan bugüne kadar ise 195'i Irak'ın kuzeyi 283'ü Suriye'nin kuzeyi olmak üzere 478 terörist etkisiz hale getirilmiştir.





Geçtiğimiz hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 4 terörist hudut karakollarına teslim oldu.





Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 kişi yakalandı, 1357 kişi ise hududu geçemeden engellendi.





1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 909, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12 bin 534 olmuştur.





Savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'ye görevlendirilen Askeri Ataşemiz 2 Mart'ta göreve başlamıştır.











