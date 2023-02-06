MSB: Sağlık personeli ve iki adet Askeri Ambulans uçağımız Ankara'dan bölgeye hareket etti
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlara yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti.
10:57 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlara yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti."
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.