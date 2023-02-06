MSB: Sağlık personeli ve iki adet Askeri Ambulans uçağımız Ankara'dan bölgeye hareket etti

Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere bir çok ilde şiddetle hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde acı bilanço ağırlaşıyor. Çevre ülküleri de etkileyen deprem dünya basınında geniş yer buldu. New York Times 1939'dan bugüne en büyük depremin yaşandığına dikkat çekti.