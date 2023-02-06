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MSB: Sağlık personeli ve iki adet Askeri Ambulans uçağımız Ankara'dan bölgeye hareket etti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlara yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti.

10:57 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlara yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti."
denildi.


#MSB
#Kahramanmaraş
#deprem
1 saat önce
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MSB: Sağlık personeli ve iki adet Askeri Ambulans uçağımız Ankara'dan bölgeye hareket etti
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