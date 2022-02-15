Gündem MSB Saldırı girişimindeki 10 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: Saldırı girişimindeki 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
MSB: Saldırı girişimindeki 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
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MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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