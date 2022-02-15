MSB: Saldırı girişimindeki 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

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Kastamonu'ya 2,5 yılda 400 milyon TL'lik yatırım

Üretken belediyecilik hedefiyle yola çıkan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Zorlu süreçten geçtik. Memleketimize olan sevgimiz ve büyük birlikteliğimiz sayesinde şehrimize öz kaynaklardan 183 milyon, bakanlıklarımız ile yürüttüğümüz projelerle birlikte 400 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık” dedi.