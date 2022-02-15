MSB: Saldırı girişimindeki 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor!
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor!
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/cTYZUaK5rK
Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor!