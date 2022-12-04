MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 Kasım'da bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Öztürkmen'in, arkadaşlarına bıraktığı son sözleri, Cem Adrian'ın "Kül" şarkısı eşliğinde seslendirildi. Görüntüde, şu ifadeler yer aldı:

İşte Türk askeri budur!#Mehmetçik budur!



Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar.



Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür!



Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!



Şehitlerimize rahmetle…🇹🇷 pic.twitter.com/17zKUtBRyU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2022

"Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim 2, 3 arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Hakkım 1 kişi hariç herkese helaldir. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin, bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim, doğru düzgün gülemediğim."

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MSB'nin videosunda, 1 Ekim'de şehit olan Yusuf Ataş'ın, "Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." şeklindeki sözlerini içeren görüntüsü de paylaşıldı.

Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yiğit'in, görevi sırasında "Anneler Günü" dolayısıyla annesine duygularını dile getirdiği görüntülere de yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen görüntüler de videonun sonunda yer aldı.

'Vasiyetiniz, vasiyetimizdir'

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte Türk askeri budur. Mehmetçik budur. Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar. Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür. Vasiyetiniz, vasiyetimizdir. Şehitlerimize rahmetle." ifadeleri kullanıldı.

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GÜNDEM Türkiye şehitlerini uğurluyor

FOTOĞRAF 20 Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işıkın nöbet tuttuğu sırada yıldırım düştü. Burada şehit olan Işıkın cenazesi, memleketi Konyanın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesine getirildi. Evinin önünde helalik alınmasının ardından Işıkın cenazesi, Ketenli Camisine götürüldü. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin babası Abdullah, annesi Meryem, eşi Derya Işık ve vatandaşlar katıldı. MELEK GİBİYDİ ZATENDerya Işık, tabuta sarılan kayınvalidesi Meryem Işıkı teselli ederek, Ağlama anne. O içinde nasıl gülüyor? Bak nasıl gülüyor Mustafam. İnci gibi dişleri görünüyor dedi. Meryem Işık da Yiğidim, sana doyamadım. Nasıl dayanayım yiğidim? diyerek ağladı. 4 aylık kızı Efnanı da eşinin tabutunun başına getiren Derya Işık, Bak bir tanem, prensesin burada. Senin gibi güçlü kızım. Nasıl geldi yanına, bak dimdik. Melek gibiydi zaten. Bir kanatları yoktu. Kanatları da oldu, bak nasıl uçuyor diye konuştu. Şehit Işıkın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Şehit Uzman Çavuş Işık'a yürek yakan veda: Yiğidim sana doyamadım Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın (28) cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Anne Meryem Işık, "Yiğidim, sana doyamadım. Nasıl dayanayım yiğidim?" diyerek ağladı. Acılı eş Derya Işık da "Melek gibiydi zaten. Bir kanatları yoktu. Kanatları da oldu, bak nasıl uçuyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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FOTOĞRAF 7 Pençe- Kilit operasyonunda görevli Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı personeli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, üs bölgesinde nöbet tuttuğu sırada mevzisine yıldırım düştü. Şehit olan Işıkın acı haberi memleketi Konyanın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesinde oturan Meryem ve Abdullah Işık çiftine, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından verildi. 4 ay önce Efnan adını verdikleri kız bebeklerini dünyaya getiren 1 yıllık evli eşi Derya Işık da acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Derya Işık, Allahım ben onu çok seviyordum. Onu çok sevdiğim için mi benden aldın? Daha kızımı görmedi. Kızımda babasını hiç görmedi. Ben artık onun sesini hiç duyamayacağım. Ben onsuz nasıl dayanacağım? Ben bugün telefonla aramıştım. Telefonuna bakamamıştı. Canını mı acıttılar da bakamadın. Biz ona kızımla sürpriz yapacaktık. Kızımla biz geldik, diyecektik. Ama sen bize mi geldin. Böyle mi geldin. diye ağladı. Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından da acı haberi duyurup, başsağlığı diledi. Işıkın cenazesinin yarın Ketenli Mahallesinde defnedilmesi bekleniyor. Uzman Çavuş, nöbet tutarken yıldırım düşmesiyle şehit oldu Uzman Çavuş, nöbet tutarken yıldırım düşmesiyle şehit oldu : Allah'ım ben onu çok seviyordum Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık (28), üs bölgesinde nöbet tuttuğu sırada mevzide yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.4 ay önce Efnan adını verdikleri kız bebeklerini dünyaya getiren 1 yıllık evli eşi Derya Işık da acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

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