MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 Kasım'da bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Öztürkmen'in, arkadaşlarına bıraktığı son sözleri, Cem Adrian'ın "Kül" şarkısı eşliğinde seslendirildi. Görüntüde, şu ifadeler yer aldı:
"Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim 2, 3 arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Hakkım 1 kişi hariç herkese helaldir. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin, bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim, doğru düzgün gülemediğim."
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Şehadete eren Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in son görüntüleri hüzne boğdu
Dün Zap'ta şehadete eren Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in operasyona hazırlık görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu.
MSB'nin videosunda, 1 Ekim'de şehit olan Yusuf Ataş'ın, "Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." şeklindeki sözlerini içeren görüntüsü de paylaşıldı.
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Şehitten geriye yürek burkan bu vasiyet kaldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu. Şehitten geriye izleyenleri gözyaşlarına boğan vasiyet videosu kaldı.
Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yiğit'in, görevi sırasında "Anneler Günü" dolayısıyla annesine duygularını dile getirdiği görüntülere de yer verildi.
Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen görüntüler de videonun sonunda yer aldı.
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Şehit Astsubay Emre Sevinç'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri paylaşıldı
Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen videosu, arkadaşları tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.
'Vasiyetiniz, vasiyetimizdir'
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte Türk askeri budur. Mehmetçik budur. Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar. Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür. Vasiyetiniz, vasiyetimizdir. Şehitlerimize rahmetle." ifadeleri kullanıldı.
GÜNDEM
Türkiye şehitlerini uğurluyor
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Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işıkın nöbet tuttuğu sırada yıldırım düştü.
Burada şehit olan Işıkın cenazesi, memleketi Konyanın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesine getirildi.
Evinin önünde helalik alınmasının ardından Işıkın cenazesi, Ketenli Camisine götürüldü.
Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin babası Abdullah, annesi Meryem, eşi Derya Işık ve vatandaşlar katıldı.
MELEK GİBİYDİ ZATENDerya Işık, tabuta sarılan kayınvalidesi Meryem Işıkı teselli ederek, Ağlama anne. O içinde nasıl gülüyor? Bak nasıl gülüyor Mustafam. İnci gibi dişleri görünüyor dedi.
Meryem Işık da Yiğidim, sana doyamadım. Nasıl dayanayım yiğidim? diyerek ağladı. 4 aylık kızı Efnanı da eşinin tabutunun başına getiren Derya Işık, Bak bir tanem, prensesin burada. Senin gibi güçlü kızım. Nasıl geldi yanına, bak dimdik. Melek gibiydi zaten. Bir kanatları yoktu. Kanatları da oldu, bak nasıl uçuyor diye konuştu.
Şehit Işıkın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Şehit Uzman Çavuş Işık'a yürek yakan veda: Yiğidim sana doyamadım
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın (28) cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Anne Meryem Işık, "Yiğidim, sana doyamadım. Nasıl dayanayım yiğidim?" diyerek ağladı. Acılı eş Derya Işık da "Melek gibiydi zaten. Bir kanatları yoktu. Kanatları da oldu, bak nasıl uçuyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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Pençe- Kilit operasyonunda görevli Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı personeli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, üs bölgesinde nöbet tuttuğu sırada mevzisine yıldırım düştü.
Şehit olan Işıkın acı haberi memleketi Konyanın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesinde oturan Meryem ve Abdullah Işık çiftine, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından verildi.
4 ay önce Efnan adını verdikleri kız bebeklerini dünyaya getiren 1 yıllık evli eşi Derya Işık da acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.
Derya Işık, Allahım ben onu çok seviyordum. Onu çok sevdiğim için mi benden aldın? Daha kızımı görmedi. Kızımda babasını hiç görmedi. Ben artık onun sesini hiç duyamayacağım. Ben onsuz nasıl dayanacağım? Ben bugün telefonla aramıştım. Telefonuna bakamamıştı. Canını mı acıttılar da bakamadın. Biz ona kızımla sürpriz yapacaktık. Kızımla biz geldik, diyecektik. Ama sen bize mi geldin. Böyle mi geldin. diye ağladı.
Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından da acı haberi duyurup, başsağlığı diledi. Işıkın cenazesinin yarın Ketenli Mahallesinde defnedilmesi bekleniyor.
Uzman Çavuş, nöbet tutarken yıldırım düşmesiyle şehit oldu
Uzman Çavuş, nöbet tutarken yıldırım düşmesiyle şehit oldu : Allah'ım ben onu çok seviyordum
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık (28), üs bölgesinde nöbet tuttuğu sırada mevzide yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.4 ay önce Efnan adını verdikleri kız bebeklerini dünyaya getiren 1 yıllık evli eşi Derya Işık da acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.
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Gönüllü koruculuk yapan babası Cemil Kandemiri 6 Ocak 1993te terör örgütü PKKnın saldırısında şehit veren Kandemir, babasını örnek alıp güvenlik korucusu oldu.
Bir çocuk annesi, 31 yaşındaki Kandemir, görev yaptığı bölgedeki operasyonlara ve yol uygulamalarına katılıyor.
Kandemir, mesai sonrası zamanını evde kendisini bekleyen 11 yaşındaki otizmli oğlu ile geçiriyor.
Fedakarlığıyla çevresindekilerin takdirini kazanan Kandemir, küçük yaşlardan beri ülkeye güvenlikle ilgili alanda hizmet etmenin hayalini kurduğunu, 4 yıldır da vatan savunmasında görev almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Annelik ve vatan savunmasının en kutsal görevlerin başında geldiğini belirten Kandemir, şöyle devam etti:
Babam, ben 2 yaşındayken şehit oldu. Vatan hainleri teröristlere karşı her zaman mücadelemize devam edeceğiz.
11 yaşında otizmli çocuğum var, ona nasıl bakıyorsam, ona nasıl sevgi ve şefkat gösteriyorsam, vatanım için de aynı mücadeleyi vereceğim.
Oğlumu da koruyorum, vatanımı, milletimi, bayrağımı da koruyorum. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz. Onlar için mücadele ediyorum.
Babasının izinde, kimseye pabuç bırakmadan görevini icra ediyorAnadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan ise Türkiye genelinde 31 ilde yaklaşık 800 kadın güvenlik korucusunun vatan savunmasında görev yaptığını anlattı.
Kadın korucuların, kadın asker ve polisler gibi azim ve özveriyle vatana sahip çıktığını vurgulayan Turan, Evde anneler, vatan savunmasında ise üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar. dedi.
Bu kadın koruculardan birinin de Hülya Kandemir olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:
Kadın korucularımızdan Hülya, 4 yıl önce güvenlik korucusu oldu. Hülya hanımın bir de otizmli çocuğu var. Çocuğuyla nasıl ilgileniyorsa, silahı ve göreviyle de o şekilde ilgileniyor.
Yol aramalarında, ev aramalarında aktif olarak görev alıyor. Aynı zamanda PKK terör örgütünün zarar verdiği ailelerden biri. Daha 2 yaşındayken terör örgütü tarafından babası şehit ediliyor.
Daha babasını görmeden, bilmeden sadece fotoğraflarda tanıyan bir korucumuz. Vatanına olan görevini dört elle yerine getirmeye çalışıyor. Babasının yolunda, babasının izinde, kimseye pabuç bırakmadan görevini icra ediyor.
Şehit babanın izinde güvenlik korucusu oldu: Annelik ve vatan savunması en kutsal görev
Mardin'de 2 yaşındayken babasını terör saldırısında kaybeden güvenlik korucusu Hülya Kandemir, 4 yıldır vatanın huzuru ve güvenliği için nöbet tutuyor. Evde 11 yaşındaki otizmli oğlunun ihtiyaçlarını karşılayan Kandemir, fedakarlığıyla çevresindekilerin takdirini kazanıyor.