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MSB: Sekiz ilde birliklerimiz depremden etkilendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sabah saatlerinde meydana gelen depremler nedeniyle Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerin etkilendiğini ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

08:02 . 6/02/2023 Pazartesi
IHA
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sabah saatlerinde meydan gelen depremler nedeniyle Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerin etkilendiğini duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Millî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”




#Milli Savunma Bakanlığı
#Deprem
#MSB
38 dakika önce
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MSB: Sekiz ilde birliklerimiz depremden etkilendi
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