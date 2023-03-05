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MSB: Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan PKK/PYD/YPG mensubu bir kişi yakalandı  

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan PKK/PYD/YPG mensubu bir kişi yakalandı" denildi.

13:50 . 5/03/2023 Sunday
DHA
Güvenlik güçlerimiz, teröristlere geçit vermiyor.

Güvenlik güçlerimiz, teröristlere geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan bir kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.





#MSB
#PKK
#Suriye
1 saat önce
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MSB: Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan PKK/PYD/YPG mensubu bir kişi yakalandı  
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