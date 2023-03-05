Güvenlik güçlerimiz, teröristlere geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan bir kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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1 saat önce
MSB: Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan PKK/PYD/YPG mensubu bir kişi yakalandı
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