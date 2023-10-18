MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz" denildi.
Açıklamada,
"Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
ifadeleri kullandı.
#MSB
#Fırat Kalkanı
#PKK
1 saat önce