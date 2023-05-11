MSB: Tahıl Girişimi Türkiye ev sahipliğinde olacak

"İstanbul’da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında; önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi’nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır"