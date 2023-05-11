MSB: Tahıl Girişimi Türkiye ev sahipliğinde olacak

10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde, İstanbul’da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yapılan Tahıl görüşmesi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"İstanbul’da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında; önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi’nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır"
denildi.
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1 saat önce